Создание и модерация Telegram канала

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЧТО КОНКРЕТНО НУЖНО:

 - Создание канала

 - Дизайнерский аватар

 - Узнаваемое название, притягивающее описание, правильный линк.

 - Подключение к каналу ботов для создания постов, аналитики, комментариев

 - Разработка оформления постов и создание шаблонов для удобства работы

 - Разработка контент плана месяц

- Контент загруженый на автопостинг 

- Создание рекламной gif (используется как рекламное объявление)

 - Добавление канала в каталоги внутри системы

- Добавление канала во внешние каталоги

 - Привлечение подписчиков

 - Обучение по работе с каналом

- Оказания поддержки по любым вопросам 18/7   

- Ежемесячный детальный  отчет 

3 года назад
Eugene2015
Евгений 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад