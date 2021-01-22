Таргент реклама в инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок426 просмотров
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Нужна помощь в продвижении товара (одежда) в инстаграм.  

Нужен специалист с опытом работы!  

Вам необходимо рассказать о своем подходе.  методология!  

Предоставить данные в конверсиях и их эффективность если вы занимались продвижением такого же товара или похожего.

Оплата будет зависеть от продаж.  Индивидуально обсудим!Если не уверены в своих силах, прошу не тратить свое и мое время!!!

3 года назад
Lana_25
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад