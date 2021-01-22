Таргент реклама в инстаграм

Нужна помощь в продвижении товара (одежда) в инстаграм.

Нужен специалист с опытом работы!

Вам необходимо рассказать о своем подходе. методология!

Предоставить данные в конверсиях и их эффективность если вы занимались продвижением такого же товара или похожего.

Оплата будет зависеть от продаж. Индивидуально обсудим!Если не уверены в своих силах, прошу не тратить свое и мое время!!!