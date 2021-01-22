Продвижение и ведение Instagram и страницы VK

Нужен специалист с опытом работы в Beauty индустрии и уверенностью в результатах своей работы.

Анализ имеющихся страниц в Instagram и VK для выявления ошибок в их ведении, наполнении и продвижении:

- тонко и четко настроить ЦА;

- выстроить маркетинг-стратегию;

- составление офера;

- настроить и запустить таргет;

- отслеживание с дальнейшей оптимизацией работы;

- возможно написание постов и сторис (обсуждается).

Ищем человека, которому действительно это будет интересно, с успешными кейсами, владеющему разными "фишками" по продвижению, а не просто работающим по шаблонам smm- курсов.

Оплата по договоренности.