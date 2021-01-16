Мне нужен человек который льет трафик на стримы на ютубе Нужна цена от 5000 просмотров до 10000 ОНЛАЙН именно что бы во время стрима был такой онлайн примерно ! (развлекательный контент ) Подробности работы
Реклама с помощью таргета для бота в телеграмме
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно рекламировать популярного бота в телеграмме.
Оплата 50% от пополнения человека.
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