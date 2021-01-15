Настроить и прокрутить рекламу в соц сетях. Тематика форекс.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок310 просмотров
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Здравствуйте,

Нужно в ВК, ОК и Мой мир настроить и прокрутить таргетинг рекламу. Нужен человек с опытом, тема - форекс, на лендинге описана возможность заработка при помощи копировании сделок трейдеров, на лендинге целевое действие - пользователь должен оставить свои контакты - телефон и имя. Пример лендинга покажу в переписке. Нужно чтобы тема прошла по правилам и дала конверт. Гео крупные и не очень города РФ по всей територии. 

Сообщите ваши расценки, сроки и условия, и какой бюджет примерно для старта нужен?

Спасибо, до связи!

3 года назад
webgan
Андрей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад