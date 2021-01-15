Настроить и прокрутить рекламу в соц сетях. Тематика форекс.

Здравствуйте,

Нужно в ВК, ОК и Мой мир настроить и прокрутить таргетинг рекламу. Нужен человек с опытом, тема - форекс, на лендинге описана возможность заработка при помощи копировании сделок трейдеров, на лендинге целевое действие - пользователь должен оставить свои контакты - телефон и имя. Пример лендинга покажу в переписке. Нужно чтобы тема прошла по правилам и дала конверт. Гео крупные и не очень города РФ по всей територии.

Сообщите ваши расценки, сроки и условия, и какой бюджет примерно для старта нужен?

Спасибо, до связи!