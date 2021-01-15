Разработка описания приложения и его продвижение

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки340 просмотров
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Добрый день!

 

Сейчас в активной фазе идет разработкаприложения, которую планируем окончить в ближайший месяц.

 

Краткая суть приложения: ищет пост ваккаунте инстаграм, далее небольшой редактор и непосредственно публикация в Instagram.

 

Приложение разрабатывается для Ios и Android на кроссплатформенном языке.

 

Перед выходом приложения на рынок,необходимы следующие работы:

1.       Разработка описания приложения.

2.       Подбор ключевых слов.

3.       Подготовка скриншотов приложений.

4.       Первые три пункта нужны в русском ианглийском варианте для двух платформ App Store и Google Play. Английскийперевод нужен через носителя языка.

5.       Разработка ТЗ для подключения метрик вприложение и их настройка.

6.       Разработка стратегии продвиженияприложения и её реализация: реклама приложения, статьи, сторонние ресурсы, ASO ит.д.

 

 

Дизайн приложения будет выслан приобщении, APK пока не высылаю, так как еще идетразработка.

 

В отклике просьба писать предлагаемый свашей стороны объем работ, примеры проектов, примерную стоимость и сроки.

 

3 года назад
koromislo
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад