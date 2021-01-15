Разработка описания приложения и его продвижение

Добрый день!

Сейчас в активной фазе идет разработкаприложения, которую планируем окончить в ближайший месяц.

Краткая суть приложения: ищет пост ваккаунте инстаграм, далее небольшой редактор и непосредственно публикация в Instagram.

Приложение разрабатывается для Ios и Android на кроссплатформенном языке.

Перед выходом приложения на рынок,необходимы следующие работы:

1. Разработка описания приложения.

2. Подбор ключевых слов.

3. Подготовка скриншотов приложений.

4. Первые три пункта нужны в русском ианглийском варианте для двух платформ App Store и Google Play. Английскийперевод нужен через носителя языка.

5. Разработка ТЗ для подключения метрик вприложение и их настройка.

6. Разработка стратегии продвиженияприложения и её реализация: реклама приложения, статьи, сторонние ресурсы, ASO ит.д.

Дизайн приложения будет выслан приобщении, APK пока не высылаю, так как еще идетразработка.

В отклике просьба писать предлагаемый свашей стороны объем работ, примеры проектов, примерную стоимость и сроки.