Нужны подписчики в группу вк! Пишите сколько денег за хотите 100 и за 1000 подписчиков? Подписчики разумеется нужны фэйковые.
Разработка описания приложения и его продвижение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Сейчас в активной фазе идет разработкаприложения, которую планируем окончить в ближайший месяц.
Краткая суть приложения: ищет пост ваккаунте инстаграм, далее небольшой редактор и непосредственно публикация в Instagram.
Приложение разрабатывается для Ios и Android на кроссплатформенном языке.
Перед выходом приложения на рынок,необходимы следующие работы:
1. Разработка описания приложения.
2. Подбор ключевых слов.
3. Подготовка скриншотов приложений.
4. Первые три пункта нужны в русском ианглийском варианте для двух платформ App Store и Google Play. Английскийперевод нужен через носителя языка.
5. Разработка ТЗ для подключения метрик вприложение и их настройка.
6. Разработка стратегии продвиженияприложения и её реализация: реклама приложения, статьи, сторонние ресурсы, ASO ит.д.
Дизайн приложения будет выслан приобщении, APK пока не высылаю, так как еще идетразработка.
В отклике просьба писать предлагаемый свашей стороны объем работ, примеры проектов, примерную стоимость и сроки.
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