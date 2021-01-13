Настройка рекламной кампании в Fb/Instagram - B2B (услуги колл-центра)

Необходима настройка рекламной кампании в Facebook/Instagram.

Тематика: Предоставление услуг по аутсорсингу приема/обработки звонков (колл-центр)

ЦА: Б2Б, средний малый бизнес.

Регион: РФ, Украина.

Цель: получить телефон человека, через заявку на сайт (сайт "красивый", "быстрый", "заточен на конверсию", реализован на тильде, предоставлю по запросу), лид-форму или любым другим способом.

Целевая цена лида (на старте работ): до 20$ за целевой лид. Данные о конвертации лидов "из грязных в целевые" собираются автоматически в онлайне и всегда доступны.

Материалы/креативы ожидаю с Вашей стороны. Идеи, описание продукта, сильные стороны и т.д. - все это предоставим.

Прошу подавать заявку только в случае если уже имеете успешный в продвижении по Б2Б (чем "ближе" ниша или услуга - тем, конечно же лучше) и готовы продемонстрировать кейсы (цифры из кабинета, использованные материалы и т.д.).