Продвижение групп в ВК, ФБ и ОК

Нужно добавить людей в вайбер сообщество. За работу даю за 1 чел/1 грн Нужно добавить на 4 разных сообщества по 500 человек Оплата по завершению и предоставлению отчета о работе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен спец по продвижению групп:
1) ВК https://vk.com/tourweek_ru
2) ОК https://ok.ru/tourweek/topics
3) FB https://www.facebook.com/tourweek/
цель - увеличение численности участников + увеличение активности внутри сообщества
как я вижу что нужно:
1. Работа с контентом - составляете медиаплан на неделю (месяц), в день 6-8 материалов (развлекательный и познавательный контент по тематике туризма - фото, видео, ТОП чего то, советы и лайфхаки, и тп).
2. Привлечение новых участников - за счет приглашений, таргета.
Возможно я что то упустил или не прав, все обсуждается.
От Вас опыт работы, и пару примеров по тематике.
Требования: Вам должна нравится эта тема и работа, вы не ограничены временем и сможете следить за группой постоянно. Контент должен быть уникален) Чтобы нам не прилетела Немезида ВК
ВАЖНО: если у вас нет времени чтобы ознакомиться с этим заданием и вы просто рассылаете автоматом свои предложения, лучше сразу не тратить время)
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