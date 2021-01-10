Продвижение групп в ВК, ФБ и ОК

Нужен спец по продвижению групп:

1) ВК https://vk.com/tourweek_ru

2) ОК https://ok.ru/tourweek/topics

3) FB https://www.facebook.com/tourweek/

цель - увеличение численности участников + увеличение активности внутри сообщества

как я вижу что нужно:

1. Работа с контентом - составляете медиаплан на неделю (месяц), в день 6-8 материалов (развлекательный и познавательный контент по тематике туризма - фото, видео, ТОП чего то, советы и лайфхаки, и тп).

2. Привлечение новых участников - за счет приглашений, таргета.

Возможно я что то упустил или не прав, все обсуждается.

От Вас опыт работы, и пару примеров по тематике.

Требования: Вам должна нравится эта тема и работа, вы не ограничены временем и сможете следить за группой постоянно. Контент должен быть уникален) Чтобы нам не прилетела Немезида ВК

ВАЖНО: если у вас нет времени чтобы ознакомиться с этим заданием и вы просто рассылаете автоматом свои предложения, лучше сразу не тратить время)