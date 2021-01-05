Сопровождение сообщества в VK

Коллеги, нужно запустить РК в Instagram + ежемесячное сопровождение. Тематика: онлайн курсы, деньги, желания, отношения, здоровье. Трафик нужен на сайт. Желателен специалист, с имеющейся аудиторией. В заявке указывайте цену в первый месяц. Благодарю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Здравствуйте! Необходимо сопровождение сообщества в социальной сети VK
Задачи:
- Привлечение новой целевой аудитории в канал (парсинг, реклама, добавление в друзья, лайки и прочее)
- информационное сопровождение сообщества (материалы имеются из официального источника)
- переписка с заинтересованными лицами и перенаправление на уже теплого (горячего) клиента на связь
Сообщество: vk.com/club201504480
Цена договорная
Оплата – 2 раза в месяц
Писать у кого имеется опыт и портфолио работ со статистикой.
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