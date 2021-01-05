Сопровождение сообщества в VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок395 просмотров
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Задача

Здравствуйте! Необходимо сопровождение сообщества в социальной сети VK

Задачи:

- Привлечение новой целевой аудитории в канал (парсинг, реклама, добавление в друзья, лайки и прочее)

- информационное сопровождение сообщества (материалы имеются из официального источника)

- переписка с заинтересованными лицами и перенаправление на уже теплого (горячего) клиента на связь

Сообщество: vk.com/club201504480

Цена договорная

Оплата – 2 раза в месяц

Писать у кого имеется опыт и портфолио работ со статистикой.

3 года назад
guest_16101233546078
3 года в сервисе
Был
2 года назад