Требуется раскрутить группу ВКОНТАКТЕ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок659 просмотров
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Требуется раскрутить группу ВКОНТАКТЕ до уровня размещения рекламы и приноса прибыли фрилансеру. Цель чтоб группа жила. Сейчас там 1700 подписчиков, готов к длительному сотрудничеству. Ссылка на группу https://vk.com/tuaregclubsochi

3 года назад
Mihail163
Михаил 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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