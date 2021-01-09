Выстроить контент-стратегию, создание контент-плана

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок493 просмотра
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1) Выстроить контент-стратегию, разработка рубрик, создание контент-плана

2) Постановка задач и контроль исполнения, контроль качества всех выпускаемых продуктов (дизайнера, копирайтера)

3) Упаковка контент-плана в таблицу со всеми разделениями по рубрикам, временным показателям постинга

4) Дедлайны (участвовать, руководить)

Будет несколько проектов

Опыт работы обязателен, присылайте портфолио в лс.

3 года назад
Zakirooov
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад