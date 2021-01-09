Задача Здравствуйте! Необходимо сопровождение сообщества в социальной сети VK Задачи: - Привлечение новой целевой аудитории в канал (парсинг, реклама, добавление в друзья, лайки и прочее) - информационное сопровождение сообщества (материалы имеются из официального источника) - переписка с заинтересованными лицами и ...
Выстроить контент-стратегию, создание контент-плана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Выстроить контент-стратегию, разработка рубрик, создание контент-плана
2) Постановка задач и контроль исполнения, контроль качества всех выпускаемых продуктов (дизайнера, копирайтера)
3) Упаковка контент-плана в таблицу со всеми разделениями по рубрикам, временным показателям постинга
4) Дедлайны (участвовать, руководить)
Будет несколько проектов
Опыт работы обязателен, присылайте портфолио в лс.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Коллеги, нужно запустить РК в Instagram + ежемесячное сопровождение. Тематика: онлайн курсы, деньги, желания, отношения, здоровье. Трафик нужен на сайт. Желателен специалист, с имеющейся аудиторией. В заявке указывайте цену в первый месяц. Благодарю!Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
В идеале с аккаунтом в vk, но можно и без. Для таргетированной рекламы. По г. Уфа. Имя, фамилия, возраст. Можно собрать такую?Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт поиска авиабилетов. Требуется создать кекламную компанию таргета в FB (на инсту с него же). По СНГ, прогнать несколько дней, понять рентабельность ее запуска. Предлагайте бюджет, цену и сроки. В ЛС дам свойй телеграм там обсудим.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $130
Требуется специалист SMM по продвижению в Инстаграмм.Социальные сети (SMM и SMO)46 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно оставить пару комментов на пост ВКонтакте, для его продвижения. Мгновенная оплата.Социальные сети (SMM и SMO)43 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям. К примеру, город, пол, возраст. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. Далее рассылать никому ничего не нужно. Необходим только список со ссылками на ...Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется человек, способный грамотно, с учетом всех особенностей проекта составить план постов и сторис на месяц. Тематики: ЗОЖ (марафоны) Невдижимость Оздоровительный комплексСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад