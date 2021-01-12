SMM менеджер

Мы занимаемся вёрсткой, фронтенд и бекенд разработкой сайтов на субподряде для диджитал-агентств и компаний.

Требуется специалист для продвижения деятельности компании через вк и инстаграмм.

Сейчас есть группа вк https://vk.com/atomteam_ru , инстаграм тоже есть но пустой.

Нужен именно профессионал, которого не нужно направлять и учить, который будет предлагать свои идеи и решения, конечная цель - продажи .

Если готовы помочь, укажите в заявке:

- примерный план действий, как видите развитие, что необходимо для начала

- расскажите о своих кейсах

- оплату, которую хотите получать за работу