Чеккер Вконтакте

Ищу профессионала в области продвижения Instagram-канала, направление - одежда. 1. Требуется аудит группы Instagram, подсказать где и что можно улучшить. 2. Провести аудит и настроить рекламный аккаунт в Facebook. 3. Настроить таргетированную рекламу, с целью увеличить продажи. Никаких ботов и прочих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать приватный скоростной чеккер аккаунтов Вконтакте.
1) Поддержка Antigate ( разгадывание капчи) – чеккер с мобильной капчей вк ( НЕ РЕКАПЧА)
2) Поддержка Useragents с файла
3) Поддержка прокси 3-х видов Socks4|5|Http
4) Многопоточник
5) Интеграция с Xevil , Capmonstr
6) Оптимизация задействования ресурсов железа
7) Генерация номеров по диапазонам ( обьясню лично )
8) Генерация связок логин:пароль ( смот. Пункт 7)
Возможен выкуп уже готового проекта. Паблик проэкты не предлагать.
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