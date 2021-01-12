Запустить рекламную кампанию в Инстаграм

Мы занимаемся вёрсткой, фронтенд и бекенд разработкой сайтов на субподряде для диджитал-агентств и компаний. Требуется специалист для продвижения деятельности компании через вк и инстаграмм. Сейчас есть группа вк https://vk.com/atomteam_ru , инстаграм тоже есть но пустой. [b]Нужен именно профессионал, которого ...