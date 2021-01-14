Сделать рассылку сообщений в Facebook на определенный список клиентов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок310 просмотров
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Сделать рассылку сообщений на определенный список клиентов

Или проконсультировать как можно автоматизировано сделать такую рассылку

3 года назад
guest_16106282863265
3 года в сервисе
Был
3 года назад