Настройка таргета в группе вк Ниша: Махровые халаты с именной вышивкой ОПЫТ РАБОТЫ И КЕЙСЫ В ЭТОЙ НИШЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Сделать рассылку сообщений в Facebook на определенный список клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать рассылку сообщений на определенный список клиентов
Или проконсультировать как можно автоматизировано сделать такую рассылку
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