Переработать инстаграмм аккаунта

Есть инстаграм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров (по РФ).

Требуется оформить аккаунта.

- Анализ конкурентов

- Анализ ЦА

- Поиск и написание новых постов.

- Cторисы

- Подчистить аккаунт от ботов (если есть)

- Запустить и настроить таргет

- Генерация новых идей и предложений по ведению страницы

- Отвечат на популярные вопросы клиентов ( как заказать, и т.д. обычно переправлять на сайт либо кидать готовый шаблон с ответом).

Ваша работа должна решить 2 задачи:

1) Полностью переработать инстаграмм.

2) Увеличение новых клиентов и заказу.

То есть ваша работа должна окупать себя. Не интересно тупо ведение (лишь бы сделать). Требуется внимательно подойти к задаче, и понимать как должна двигаться страница для увеличения аудитории и заказов.

3) Качественная реклама (с анализом), а не тупо слития бюджета.

Требуется только с опытом работы и живыми кейсами.

P.S. Те кто прочитал пару статей по SMM или прошел 1-2 курса и в голове шаблоны по ведению аккаунта. Пожалуйста, не пишите.

Портфолио и отзывы обязательно.

Сразу же указывайте стоимость за 1 месяц и ваши условия