Переработать инстаграмм аккаунта

Необходима настройка рекламной кампании в Facebook/Instagram. [b]Тематика[/b]: Предоставление услуг по аутсорсингу приема/обработки звонков (колл-центр) [b]ЦА[/b]: Б2Б, средний малый бизнес. [b]Регион[/b]: РФ, Украина. [b]Цель[/b]: получить телефон человека, через заявку на сайт (сайт "красивый", "быстрый", "заточен на конверсию", реализован на тильде, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть инстаграм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров (по РФ).
Требуется оформить аккаунта.
- Анализ конкурентов
- Анализ ЦА
- Поиск и написание новых постов.
- Cторисы
- Подчистить аккаунт от ботов (если есть)
- Запустить и настроить таргет
- Генерация новых идей и предложений по ведению страницы
- Отвечат на популярные вопросы клиентов ( как заказать, и т.д. обычно переправлять на сайт либо кидать готовый шаблон с ответом).
Ваша работа должна решить 2 задачи:
1) Полностью переработать инстаграмм.
2) Увеличение новых клиентов и заказу.
То есть ваша работа должна окупать себя. Не интересно тупо ведение (лишь бы сделать). Требуется внимательно подойти к задаче, и понимать как должна двигаться страница для увеличения аудитории и заказов.
3) Качественная реклама (с анализом), а не тупо слития бюджета.
Требуется только с опытом работы и живыми кейсами.
P.S. Те кто прочитал пару статей по SMM или прошел 1-2 курса и в голове шаблоны по ведению аккаунта. Пожалуйста, не пишите.
Портфолио и отзывы обязательно.
Сразу же указывайте стоимость за 1 месяц и ваши условия
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