Требуется настройки таргетированной рекламы в вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок264 просмотра
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Настройка таргета в группе вк

Ниша: Махровые халаты с именной вышивкой

ОПЫТ РАБОТЫ И КЕЙСЫ В ЭТОЙ НИШЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

3 года назад
guest_16106280802208
3 года в сервисе
Был
3 года назад