Экспертное мнение по продвижению в SMM

Необходима консультация, экспертное мнение по оценке эффективности продвижения в SMM темы "Чистые помещения". https://artelcr.ru/

Сегмент B2B. Какие сети могут быть эффективны и какие метрики, может есть аналогичные кейсы. Необходимо дать оценку целесообразности попыток продвижения в социальных сетях с указанием сетей, ориентировочных бюджетов, форматов, прогнозом результата.

Такая же оценка для темы "Промышленное строительство"

http://artelps.ru/

Ждем аргументированный ответ на вопрос: есть ли смысл использовать SMM как стабильный трафикоисточник для указанных ниш. Если есть, то какие форматы, метрики, результаты возможны?