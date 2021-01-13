Экспертное мнение по продвижению в SMM

Есть инстаграм аккаунт по продаже проф косметики для мастеров (по РФ). Требуется оформить аккаунта. - Анализ конкурентов - Анализ ЦА - Поиск и написание новых постов. - Cторисы - Подчистить аккаунт от ботов (если есть) - Запустить и настроить таргет - Генерация новых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима консультация, экспертное мнение по оценке эффективности продвижения в SMM темы "Чистые помещения". https://artelcr.ru/
Сегмент B2B. Какие сети могут быть эффективны и какие метрики, может есть аналогичные кейсы. Необходимо дать оценку целесообразности попыток продвижения в социальных сетях с указанием сетей, ориентировочных бюджетов, форматов, прогнозом результата.
Такая же оценка для темы "Промышленное строительство"
Ждем аргументированный ответ на вопрос: есть ли смысл использовать SMM как стабильный трафикоисточник для указанных ниш. Если есть, то какие форматы, метрики, результаты возможны?
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Необходима настройка рекламной кампании в Facebook/Instagram. [b]Тематика[/b]: Предоставление услуг по аутсорсингу приема/обработки звонков (колл-центр) [b]ЦА[/b]: Б2Б, средний малый бизнес. [b]Регион[/b]: РФ, Украина. [b]Цель[/b]: получить телефон человека, через заявку на сайт (сайт "красивый", "быстрый", "заточен на конверсию", реализован на тильде, ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Рекламный пост в вконтакте. Тематика - Юмор (мемы).Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Нужно сделать рекламный пост в вконтакте. Тематика - Юмор (Мемы)Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день всем! Ниша сложная - миграция и релокация в Евросоюз. Продукт - бесплатный вебинар по возможностям получения ВНЖ в Евросоюзе для предпринимателей и студентов Для нас важно: - опыт ведения сложных ниш (фб например частенько нас блокирует, ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Мы занимаемся вёрсткой, фронтенд и бекенд разработкой сайтов на субподряде для диджитал-агентств и компаний. Требуется специалист для продвижения деятельности компании через вк и инстаграмм. Сейчас есть группа вк https://vk.com/atomteam_ru , инстаграм тоже есть но пустой. [b]Нужен именно профессионал, которого ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Нужен маркетолог, профессионал. Который проведет исследование ЦА (составление аватара, интервьюирование ЦА, аналитика интервью с выдергиванием смыслов ), на основе чего составить товарную матрицу. Сфера – инвестиции (недвижимость, акции и тд). Обязателен опыт создания автоворонок. Конечно же обязательны кейсы. Пишите ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу специалиста для продвижения группы ВК (8К) в верхние строчки топа выдачи в поисковиках ( Гугл, Яндекс, и другие) https://vk.com/polgran1Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Создать приватный скоростной чеккер аккаунтов Вконтакте. 1) Поддержка Antigate ( разгадывание капчи) – чеккер с мобильной капчей вк ( НЕ РЕКАПЧА) 2) Поддержка Useragents с файла 3) Поддержка прокси 3-х видов Socks4|5|Http 4) Многопоточник 5) Интеграция с Xevil , Capmonstr 6) ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу профессионала в области продвижения Instagram-канала, направление - одежда. 1. Требуется аудит группы Instagram, подсказать где и что можно улучшить. 2. Провести аудит и настроить рекламный аккаунт в Facebook. 3. Настроить таргетированную рекламу, с целью увеличить продажи. Никаких ботов и прочих ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт3 года назад