Запуск/поддержка рекламы в Facebook

Нужен запуск и поддержка рекламы на товары в Facebook. Ищем опытного человека на постоянное сотрудничество.

Требуется опыт работы с онлайн-рекламой, не для начинающих.

Нужно работать с нескольких кабинетов, расходы на аккаунты за мой счёт, но поиск, прогрев, запуск на вас.