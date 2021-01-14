Контент для паблика

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок387 просмотров
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Нужна девочка, которая будет делать контент для паблика вк. Посты должны быть уникальны или творчески переделаны. В день нужно делать 10-15 постов. Оплата 5 000 рулей в месяц. Если ваши публикации будут набирать большое кол-во активности, то зп будет со временем расти. 

Для проверки 5 постов в предложку паблика https://vk.com/tumblr_station

3 года назад
guest_15475347151322
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад