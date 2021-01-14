Нужна девочка, которая будет делать контент для паблика вк. Посты должны быть уникальны или творчески переделаны. В день нужно делать 10-15 постов. Оплата 5 000 рулей в месяц. Если ваши публикации будут набирать большое кол-во активности, то зп будет со временем расти.

Для проверки 5 постов в предложку паблика https://vk.com/tumblr_station