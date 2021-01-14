Нужны подписчики в группу вк!

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок485 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны подписчики в группу вк!

Пишите сколько денег за хотите

100 и за 1000 подписчиков?

Подписчики разумеется нужны фэйковые.

3 года назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад