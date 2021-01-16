Трафик на стрим в Youtube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки569 просмотров
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Мне нужен человек который льет трафик на стримы на ютубе 

Нужна цена от 5000 просмотров до 10000 ОНЛАЙН именно что бы во время стрима был такой онлайн примерно ! (развлекательный контент )

Подробности работы 

3 года назад
roma_romirez
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад