Привлечение заказчиков на марафон

Добрый день Ищу человека, который РАНЕЕ РАБОТАЛ с нишей детейлинга или схожими по стоимости автомобильными услугами (есть подтверждение результата) [b]Если Вы ранее работали с детейлинг-центрами (не только по таргетированной рекламе) - обязательно напишите![/b] —— Буду благодарен, если сразу напишите, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С 18.01 по 29.01 буду проводить бизнес-марафон в составе команды менторов.Необходимо привлечь людей, целевая аудитория - предприниматели малого/среднего/крупного бизнесов, начинающие предприниматели. Ниша не имеет значения.Марафон формата обучение-внедрение.Главное - искренняя заинтересованность человека в развитии своего бизнеса.Подробнее о марафоне расскажу в личные сообщения, дам всю информацию, необходимые ссылки (соц сети, ссылка для регистрации)Марафон платный, за каждого привлеченного отдам % в зависимости от оплаты.
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