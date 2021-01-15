Привлечение заказчиков на марафон

С 18.01 по 29.01 буду проводить бизнес-марафон в составе команды менторов.Необходимо привлечь людей, целевая аудитория - предприниматели малого/среднего/крупного бизнесов, начинающие предприниматели. Ниша не имеет значения.Марафон формата обучение-внедрение.Главное - искренняя заинтересованность человека в развитии своего бизнеса.Подробнее о марафоне расскажу в личные сообщения, дам всю информацию, необходимые ссылки (соц сети, ссылка для регистрации)Марафон платный, за каждого привлеченного отдам % в зависимости от оплаты.