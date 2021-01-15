Настроить Таргетированную рекламу в Инстаграм (Авто - Детейлинг)

$70
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок367 просмотров
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Добрый день

Ищу человека, который РАНЕЕ РАБОТАЛ с нишей детейлинга или схожими по стоимости автомобильными услугами (есть подтверждение результата)

Если Вы ранее работали с детейлинг-центрами (не только по таргетированной рекламе) - обязательно напишите!

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Буду благодарен, если сразу напишите, что делали и что получилось

По стоимости можем обсудить, но в рамках разумного

3 года назад
siemensfn1
Антон 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад