Настроить Таргетированную рекламу в Инстаграм (Авто - Детейлинг)

Добрый день

Ищу человека, который РАНЕЕ РАБОТАЛ с нишей детейлинга или схожими по стоимости автомобильными услугами (есть подтверждение результата)

Если Вы ранее работали с детейлинг-центрами (не только по таргетированной рекламе) - обязательно напишите!

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Буду благодарен, если сразу напишите, что делали и что получилось

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По стоимости можем обсудить, но в рамках разумного