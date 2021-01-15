Закуп рекламы для Telegram канала (ставки на спорт)

Есть телеграмм канал с Live- ставками на спорт. Необходимо искать аналогичные каналы, закупать у них рекламу и раскручивать канал. Необходимо поднять просмотры и кол-во подписчиков. На данный момент на канале 3.1к ( в основном боты). Нужна живая аудитория, т.к канал действующий и постоянно Live - прогнозы.

Деньги на рекламу с меня, ясное дело

Ссылка на тг канал: https://t.me/wolfesssa