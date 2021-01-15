Продвижение в Инстаграмм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок553 просмотра
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Есть крутой аккаунт в Инстаграмм - СТИЛЬНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, с активной аудиторией, репутацией и реальными отзывами!!!🚀

➡️Требуется специалист для его дальнейшего развития.

Кому нужен КРУТОЙ КЕЙС, за который не стыдно?!

!!! С перспективой на долгосрочное сотрудничество !!!

Все подробности при личном общении.

➡️У меня нет скучных требований к твоему опыту и т.п....

Главное - ЖЕЛАНИЕ развиваться, РАСТИ, работать с крутым материалом, ЖИВОЙ стратегический УМ, не зацикленный на шаблонах!

🎯Вижу цель - не вижу препятствий!!!

3 года назад
guest_16107312779724
3 года в сервисе
Был
3 года назад