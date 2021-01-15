Продвижение в Инстаграмм

Есть крутой аккаунт в Инстаграмм - СТИЛЬНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, с активной аудиторией, репутацией и реальными отзывами!!!🚀

➡️Требуется специалист для его дальнейшего развития.

Кому нужен КРУТОЙ КЕЙС , за который не стыдно?!

!!! С перспективой на долгосрочное сотрудничество !!!

Все подробности при личном общении.

➡️У меня нет скучных требований к твоему опыту и т.п....

Главное - ЖЕЛАНИЕ развиваться, РАСТИ, работать с крутым материалом, ЖИВОЙ стратегический УМ, не зацикленный на шаблонах!

🎯Вижу цель - не вижу препятствий!!!