Анализ аккаунта в Инстаграм, настройка рекламы в Фейсбук и Инстаграм

Привет. Есть действующий YouTube канал на тематику "футбол" - [url=https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A]https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A[/url] Необходимо провести полный аудит визуальной и звуковой составляющей. То есть, сказать где ошибки, что можно добавить, что нужно убрать, что поменять и т.д. В общем нужна профессиональная оценка, плюс ...