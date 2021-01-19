Анализ аккаунта в Инстаграм, настройка рекламы в Фейсбук и Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок402 просмотра
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Добрый вечер. Нужно сделать анализ аккаунта в Инстаграм и настроить рекламу в Инстаграм и Фейсбук с жёсткой привязкой к геотаргетингу. Регион- Украина, города- Ирпень, Гостомель, Буча, Ворзель, Киев (Софиевская Борщаговка, район Оболонь) Сфера деятельности- комплексные ремонты квартир, домов, офисов. 

3 года назад
guest_16110699428006
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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