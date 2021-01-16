Написание отзыва / отзывов MYWOT

Привет. Есть действующий YouTube канал на тематику "футбол" - [url=https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A]https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A[/url] Необходимо провести полный аудит визуальной и звуковой составляющей. То есть, сказать где ошибки, что можно добавить, что нужно убрать, что поменять и т.д. В общем нужна профессиональная оценка, плюс ...
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