Нужна публикация уже написанных отзывов о сервисе на сайтах [url=https://webproverka.com]https://webproverka.com[/url] [url=https://www.mywot.com]https://www.mywot.com[/url] [url=https://sites.reviews]https://sites.reviews[/url] [url=https://otzovik.com]https://otzovik.com[/url] [url=https://www.otzyvua.net/uk/]https://www.otzyvua.net/uk/[/url] [url=https://ru.trustpilot.com]https://ru.trustpilot.com[/url] и других. Оплата оговаривается индивидуально в зависимости от рейтинга аккаунта. Сервис надежный и давно на рынке, упоминания нужны для seo ...
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Пользователь с продвинутыми аккаунтами на сервисе mywot должен оставить позитивный отзыв о работе интернет-сервиса. Сервис хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Для дальнейшего развития необходим больший трафик в сети. Рейтинг аккаунта и условия оговариваются в личной перепискеСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен пользователь с активным аккаунтом на любом из форумов в теме криптовалют, или сервисов по написанию отзывов уровень профиля и прочее отправляйте в личку, условия обсуждаем индивидуально. Сервис активный и надежный, нужно привлечение трафика.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $80
Нужно написать партию отзывов - около 100 штук для онлайн сервиса, есть первая партия для примера и ключевые требования так же отправлю в личку, цена за работу примерно 0.8$ за отзыв.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Интересует размещение отзыва на сайте Отзовик. Требуется аккаунт с хорошей репутацией для размещения одного уже готового отзыва. Цена оговаривается индивидуально в зависимости от репутации аккаунта. Сервис для которого это нужно сделать на рынке уже более ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется размещение отзывов на большом количестве авторитетных площадок, для этого нужно иметь аккаунты с хорошей репутацией на площадках для размещения отзывов.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется размещение уже написаных отзывов на этих сервисах от аккаунтов с высоким рейтингом. Если обладаете нужным аккаунтом - прошу в предложении сразу писать свой рейтингНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт3 года назад
Для этого проекта нужно, чтобы был "живой" аккаунт на любом из популярных криптофорумов, где нужно создать ветку с отзывами об обменнике криптовалют и написание отзывов в специальных разделах. Отзывы уже готовы, нужно только размещение и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
На одной из площадок указанных ниже необходимо зарегестрироваться и оставить отзыв о сервисе. отзывы уже написаны и требуется только размещение отзыва. Цена согласовывается индивидуально, в зависимости от сложности регистрации. При регистрации [b]необходимо[/b] указывать адекватные имена, дату ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать около 100 отзывов - нужно делать это постепенно, по несколько отзывов в день (не более 3) под разными именами Пример сайтов на которых нужно писать отзывы, список расширяемый, будут еще примеры + другие тематические ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад