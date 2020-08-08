urum

Валерий urum

 
34 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Публикация отзывов

    Нужна публикация уже написанных отзывов о сервисе на сайтах  [url=https://webproverka.com]https://webproverka.com[/url] [url=https://www.mywot.com]https://www.mywot.com[/url] [url=https://sites.reviews]https://sites.reviews[/url] [url=https://otzovik.com]https://otzovik.com[/url] [url=https://www.otzyvua.net/uk/]https://www.otzyvua.net/uk/[/url] [url=https://ru.trustpilot.com]https://ru.trustpilot.com[/url] и других. Оплата оговаривается индивидуально в зависимости от рейтинга аккаунта. Сервис надежный и давно на рынке, упоминания нужны для seo ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание отзыва / отзывов MYWOT

    Пользователь с продвинутыми аккаунтами на сервисе mywot должен оставить позитивный отзыв о работе интернет-сервиса. Сервис хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Для дальнейшего развития необходим больший трафик в сети. Рейтинг аккаунта и условия оговариваются в личной переписке

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание отзыва на именитых форумах

    Нужен пользователь с активным аккаунтом на любом из форумов в теме криптовалют, или сервисов по написанию отзывов уровень профиля и прочее отправляйте в личку, условия обсуждаем индивидуально. Сервис активный и надежный, нужно привлечение трафика.

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание отзывов о онлайн сервисе

    $80

    Нужно написать партию отзывов - около 100 штук для онлайн сервиса, есть первая партия для примера и ключевые требования так же отправлю в личку, цена за работу примерно 0.8$ за отзыв.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Размещение отзыва на Отзовик

    Интересует размещение отзыва на сайте Отзовик. Требуется аккаунт с хорошей репутацией для размещения одного уже готового отзыва. Цена оговаривается индивидуально в зависимости от репутации аккаунта. Сервис для которого это нужно сделать на рынке уже более ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Размещение отзывов

    Требуется размещение отзывов на большом количестве авторитетных площадок, для этого нужно иметь аккаунты с хорошей репутацией на площадках для размещения отзывов.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание ветки на криптофоруме и размещение отзывов

    Для этого проекта нужно, чтобы был "живой" аккаунт на любом из популярных криптофорумов, где нужно создать ветку с отзывами об обменнике криптовалют и написание отзывов в специальных разделах. Отзывы уже готовы, нужно только размещение и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Регистрация и размещение уже написанных отзывов

    На одной из площадок указанных ниже необходимо зарегестрироваться и оставить отзыв о сервисе. отзывы уже написаны и требуется только размещение отзыва. Цена согласовывается индивидуально, в зависимости от сложности регистрации. При регистрации [b]необходимо[/b] указывать адекватные имена, дату ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание комментариев

    Нужно написать около 100 отзывов - нужно делать это постепенно, по несколько отзывов в день (не более 3) под разными именами Пример сайтов на которых нужно писать отзывы, список расширяемый, будут еще примеры + другие тематические ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$60
10 баллов
3 года назад
Написание комментариев
Спасибо за интересный проект и оказанное доверие. Рад, что оправдал ожидания. Настоятельно рекомендую заказчика: пунктуальный, вежливый в общении, оплачивает без задержек.
Очень советую исполнителя, написал на 10% больше материала (на случай брака, но брака не было) Выполнил задачу практически вдвое быстрее срока, помогал решать проблемы, которые до этого не обговаривались В будущем обязательно буду сотрудничать
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