Настройка таргетированой рекламы в инст через Аds

Настраивал таргетированую рекламу маникюрной студии 2 раза, 1-й раз через "продвигать", 2- раз как положено через Ads менеджер с детальной настройкой аудитории и т.д с радиусом 5 к. В итоге реагирують девочки 14-16 лет и то в основном боты лайкают и часто с других областей. Кто поможет в этой беде)?