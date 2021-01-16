Настройка таргетированой рекламы в инст через Аds

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок393 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настраивал таргетированую рекламу маникюрной студии 2 раза, 1-й раз через "продвигать", 2- раз как положено через Ads менеджер с детальной настройкой аудитории и т.д с радиусом 5 к. В итоге реагирують девочки 14-16 лет и то в основном боты лайкают и часто с других областей. Кто поможет в этой беде)?

3 года назад
guest_16025265267242
3 года в сервисе
Был
3 года назад