Создать и наполнить контентом группы в соцсетях для интернет-магазина.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт24 заявки411 просмотров
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Создать и наполнить контентом группы в соцсетях для интернет-магазина:

Facebook, VK, Instagram

Тематика - медицина.

3 года назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад