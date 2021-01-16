Режиссерский и SMM аудит YpuTube канала

Привет.

Есть действующий YouTube канал на тематику "футбол" - https://www.youtube.com/channel/UCLUq_f_2-T6FfJiFi6zjp6A

Необходимо провести полный аудит визуальной и звуковой составляющей. То есть, сказать где ошибки, что можно добавить, что нужно убрать, что поменять и т.д.

В общем нужна профессиональная оценка, плюс четкие советы по улучшению качества.

Начало, перебивка, музыка, может быть интра, конечные заставки, затухания, заглушения и т.д.

Канал уже не маленький и как мне кажется перерос формат "говорящей головы", плюс есть несколько постоянных рубрик, свои локальные фишки и прочее.

Все время работы канала я занимался полностью всем сам, но явно уперся в потолок, поэтому нужен взгляд профи.

Важно понимать, мне не нужен просто видеомонтажер, который будет делать каждый выпуск, этим я занимаюсь сам. Мне нужен человек, который поможет сделать выпуски лучше, качественнее и профессиональнее в глазах зрителей.

От вас требуется: Аудит всего что только возможно, четкие советы, возможно разработать стилистику самих выпусков, добиться улучшения удержания аудитории во время просмотра, свежий взгляд со стороны и ваши предложения.

Наверное, требуется либо продюсер, либо smm-специалист, либо режиссер.