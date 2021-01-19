Нужно создать и прокачать 5 аккаунтов линкедин

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки305 просмотров
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Нужно сделать 5  аккаунтов линкедин.

Аккаунты должны быть прокачанные до высшего уровня, иметь по 100+ друзей 

зарегистрированные на гугл почту ( адекватное имя), без привязки  к номеру телефона.

Гугл почта должна  быть без привязки к номеру телефона и прокачанная до 4 уровня (Google Мой бизнес)

Акк линкедин  -  заполняем полностью, аватарка, город, страна рождение, школа, универ, работа, интересы ( люди не СНГ)

Какие профили линкедин акк у вас должны получиться:  

  • Managing Director at Digital Marketing Agency
  • CEO of Financial Services Company
  • Product Manager at a Custom Gear Manufacturing Company
  • CEO of a Travel Agency
  • Founder of a FinTech Startup
Оплата по факту либо БС. 
3 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад