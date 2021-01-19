Нужно создать и прокачать 5 аккаунтов линкедин

Нужно сделать 5 аккаунтов линкедин.

Аккаунты должны быть прокачанные до высшего уровня, иметь по 100+ друзей

зарегистрированные на гугл почту ( адекватное имя), без привязки к номеру телефона.

Гугл почта должна быть без привязки к номеру телефона и прокачанная до 4 уровня (Google Мой бизнес)

Акк линкедин - заполняем полностью, аватарка, город, страна рождение, школа, универ, работа, интересы ( люди не СНГ)

Какие профили линкедин акк у вас должны получиться:

Managing Director at Digital Marketing Agency

CEO of Financial Services Company

Product Manager at a Custom Gear Manufacturing Company

CEO of a Travel Agency

Founder of a FinTech Startup

Оплата по факту либо БС.