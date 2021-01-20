SMM (Фейсбук+инстаграм)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт19 заявок668 просмотров
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На постоянной основе нужен специалист по ведению странице в Facebook и Instagram.

Обязателен грамотный украинский. Желателен опыт в экомерс проектах.

Стоимость и примеры работ можно в личку. 

3 года назад
domano
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад