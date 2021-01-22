Привлечение людей в тг канал по покупке продаже обмену криптовалюты

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки458 просмотров
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Здравствуйте

Нужно привлечь людей в телеграмм канал по продаже обмену и покупке криптовалюты. Детали готов обсудить в лсНужно определить целевую аудиторию и после тестов оптимизировать РК

3 года назад
wwqk
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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