Настройки и ведение рекламы в Mytarget

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок440 просмотров
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Доброго времени суток, господа таргетологи!

Требуется настройка и ведение рекламы в Mytarget для тематики: "Обучение трейдингу на бирже"

Задачи:

1. Разработка плана и стратегии продвижения

2. Определение и сегментирование целевой аудитории

3. Разработка креативов

4. Тестирование аудиторий и объявлений

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3 года назад
7025141
Вадим 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад