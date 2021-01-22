Таргетированная реклама в Инстаграм

Здравствуйте. Необходимо запустить таргетированную рекламу на товар (о самом товаре скажу в личном сообщении). Мне нужен специалист, который удовлетворяет следующим условиям. Если не подходите под эти условия или они вас не устраивают, просьба не тратить ни мое, ни свое время:

1. Вам необходимо рассказать о своем подходе к созданию рекламной компании, не в мельчайших подробностях разумеется. Меня интересует методология.

2. Вы прежде успешно рекламировали товар данной категории, либо товар из того же дерева категории. Необходимо будет предоставить данные о конверсиях РК и их эффективности

3. Ваш опыт работы с таргетом Инстаграм превышает 1 год

4. Работаю по модели: 2000 р за создание компании +15% от каждой продажи (обсудим индивидуально). Данную модель считаю самым справедливым взаиморасчетом с таргетологом и вообще специалистом по рекламе. С одной стороны вы, который получает столько, сколько заработал и имеет мотивацию зарабатывать больше. С другой стороны я, который избегает сценариев слива бюджета и объяснений из категории "не тот продукт" "не тот сайт". Если вы хороший специалист, вы можете увидеть перспективу товара и оценить целесообразность его продвижения. Если не верите в товар, не беритесь за его рекламу - все просто. Если верите - я как бизнесмен понимаю, что жадность губительна и с процентами от продаж не обижу, ведь от такой сделки выигрываем мы оба.