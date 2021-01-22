Привлечь людей в тг бота

Здравствуйте Нужно привлечь людей в телеграмм канал по продаже обмену и покупке криптовалюты. Детали готов обсудить в лсНужно определить целевую аудиторию и после тестов оптимизировать РК
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Здравствуйте, нужно привлечь бота в телеграмм канал по покупке/обмену/продаже криптовалюты. Также повысить конверсию.Детали готов обсудить. Также готов выслушать Ваши предложения по увеличению конверсии.
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