Привлечь людей в тг бота

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок120 просмотров
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Здравствуйте, нужно привлечь бота в телеграмм канал по покупке/обмену/продаже криптовалюты. Также повысить конверсию.Детали готов обсудить. Также готов выслушать Ваши предложения по увеличению конверсии. 

3 года назад
wwqk
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад