Продвижение аккаунта инстаграмм

Здравствуйте. Необходимо запустить таргетированную рекламу на товар (о самом товаре скажу в личном сообщении). Мне нужен специалист, который удовлетворяет следующим условиям. Если не подходите под эти условия или они вас не устраивают, просьба не тратить ...