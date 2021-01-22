Отобрать среди аудитории блогера(Instagram) подписчиков нужного Города

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок466 просмотров
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Нужно отобрать среди аудитории (500т подп.)блогера подписчиков из нашего города.

Приобрели франшизу косметики у блогера. Нам нужно выделить среди ее подписчиков тех, кто с нашего города, чтобы впоследствии настроить на них таргет, либо просто спарсить их логины/телефоны для добавления в Ads manager. Так как они являются уже более теплой аудиторией.

3 года назад
guest_1611600767837
3 года в сервисе
Был
3 года назад