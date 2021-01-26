Продвижение инстаграм страницы в социальных сетях

Доброго времени суток, задача такая - продвижение инстаграм страницы женской одежды https://www.instagram.com/luly_style_official/ в инстаграме и фейсбуке. Мы бренд женской одежды, сами шьём вещи, пока что в ассортименте 7 позиции.

Что нужно ?

Креативные посты разбитые по группам (продающие, информативные, розыгрыши)

Есть готовые фотографии и видео для постов, оформить красивое описание

Настроить таргетинг под каждый пост и запустить рекламу

Анализ статистики посещаемости и продвижение

Создание плана продвижения

Добиться первой цели - 10 заказов в день

Креативные идеи и предложения приветствуются. По вопросам и деталям пишите в комментариях, я отвечу в личку.

Пишите пожалуйста стоимость вашей работы + бюджет на рекламу. Время сотрудничества примерно месяц, может меньше.

Если соотношение цены и качества выполненной работы будут оптимальными, готовы рассмотреть фрилансера на постоянное сотрудничество.