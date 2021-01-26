Продвижение инстаграм страницы в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок200 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток, задача такая - продвижение инстаграм страницы женской одежды https://www.instagram.com/luly_style_official/ в инстаграме и фейсбуке. Мы бренд женской одежды, сами шьём вещи, пока что в ассортименте 7 позиции.

Что нужно ?

  • Креативные посты разбитые по группам (продающие, информативные, розыгрыши)
  • Есть готовые фотографии и видео для постов, оформить красивое описание
  • Настроить таргетинг под каждый пост и запустить рекламу
  • Анализ статистики посещаемости и продвижение
  • Создание плана продвижения
  • Добиться первой цели - 10 заказов в день
Креативные идеи и предложения приветствуются. По вопросам и деталям пишите в комментариях, я отвечу в личку.

Пишите пожалуйста стоимость вашей работы + бюджет на рекламу. Время сотрудничества примерно месяц, может меньше.

Если соотношение цены и качества выполненной работы будут оптимальными, готовы рассмотреть фрилансера на постоянное сотрудничество.

3 года назад
stodenaleks
Денис 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад