stodenaleks

Денис stodenaleks

 
24 годаУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Парсинг сайтов и мониторинг цен конкурентов

Parsing – это автоматизированный процесс извлечения данных с чужого веб-сайта.

Вы можете заказать parsing для:

1. Мониторинга товаров и цены в интернет-магазинах ваших конкурентов, или поиск оптимальной цены для оптовых закупок;

2. Мониторинга данных из объявлений, размещенных на специальных ресурсах;

3. Поиск и сбор контактных данных пользователей;

4. В рамках социальных сетей (например, отзывы и комментарии);

5. Поиск текстового и мультимедийного контента;

6. А так же индивидуальный подход и решение ваших задач.

Сбор информации в интернете – трудоемкая, рутинная, отнимающая много времени работа. По этому я предлагаю воспользоваться услугами Parsing, который способен в течение суток перебрать большую часть веб-ресурсов в поисках нужной информации, автоматизирует ее, и в доступном виде соберет ее в гугл таблицу для дальнейшего использования.

Интересует цена или возникли вопросы? Вы можете со мной связать по телефону или написать на вайбер или телеграмм по номеру +380987656391 Или же посетить мои сайты где есть вся необходимая информация :

stomaks.me

g-apps-script.com

Парсинг сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение инстаграм страницы в социальных сетях

    Доброго времени суток, задача такая - продвижение инстаграм страницы женской одежды [url=https://www.instagram.com/luly_style_official/]https://www.instagram.com/luly_style_official/[/url] в инстаграме и фейсбуке. Мы бренд женской одежды, сами шьём вещи, пока что в ассортименте 7 позиции. Что нужно ? [list=1][*]Креативные посты ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад