stodenaleks

Парсинг сайтов и мониторинг цен конкурентов

Parsing – это автоматизированный процесс извлечения данных с чужого веб-сайта.

Вы можете заказать parsing для:

1. Мониторинга товаров и цены в интернет-магазинах ваших конкурентов, или поиск оптимальной цены для оптовых закупок;

2. Мониторинга данных из объявлений, размещенных на специальных ресурсах;

3. Поиск и сбор контактных данных пользователей;

4. В рамках социальных сетей (например, отзывы и комментарии);

5. Поиск текстового и мультимедийного контента;

6. А так же индивидуальный подход и решение ваших задач.

Сбор информации в интернете – трудоемкая, рутинная, отнимающая много времени работа. По этому я предлагаю воспользоваться услугами Parsing, который способен в течение суток перебрать большую часть веб-ресурсов в поисках нужной информации, автоматизирует ее, и в доступном виде соберет ее в гугл таблицу для дальнейшего использования.

Интересует цена или возникли вопросы? Вы можете со мной связать по телефону или написать на вайбер или телеграмм по номеру +380987656391 Или же посетить мои сайты где есть вся необходимая информация :

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