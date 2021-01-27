Продвижение интернет-магазина шаров с гелием в Инстаграм/Фб

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок242 просмотра
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Нужен специалист по ведению и продвижению аккаунтов в социальных сетях.

Задача - создать продающий аккаунт для последующей генерации заявок на доставку воздушных шаров.

Регион - город Москва.

Преимущество исполнителям, работавших в аналогичных нишах и имеющих результат.

3 года назад
IgorAZV
Игорь 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад