FB, INST, VK, OK - Клининговые услуги.

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок417 просмотров
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Нужна настройка РК с нуля + ретаргетинг + ведение. Очень желательно уметь работать со сквозной аналитикой (сообщите, если есть опыт).

Готов работать по схеме оклад + KPI + оплата за заявки.

Интересует Facebook+Instagram ; ОК, ВК. И другие источники трафика.

Тематика: Уборка квартир, домов; Выездная химчистка мебели ; Озонирование квартир.

Есть свой дизайнер.

Рекламный бюджет от 50$ до 100$ в день.

3 года назад
absolutize
Дмитрий 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад