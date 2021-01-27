Оформить, запустить - ютюб, инстаграмм и тикток

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок392 просмотра
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Сделать шапки, аватарку, перебивки для ютюб и обложки, для публикаций в инсте, тема -

Карты таро. Помочь оформить и настроить. Научить монтировать видео в простой

программе. Сказать на что и как снимать. Помощь в старте всего и как их друг с

другом запитать.

3 года назад
guest_16117766781567
3 года в сервисе
Был
3 года назад