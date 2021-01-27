Нужна настройка РК с нуля + ретаргетинг + ведение. Очень желательно уметь работать со сквозной аналитикой (сообщите, если есть опыт). Готов работать по схеме оклад + KPI + оплата за заявки. Интересует Facebook+Instagram ; ОК, ...
Перенести в кабинет фейсбук около 50 рекламных компаний
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек со знанием кабинета фейсбук и минимальным пониманием html
Задача следующая.
Есть товар, для него подготовлены по 3-4 креатива, есть для него лендинг.
Необходима простейшая настройка. Т.е. Берем лендинг, просматриваем его на наличие ошибок, минимально корректируем проверяем чтобы заявка падала по адресу. После этого создаем рекламную кампанию в моем рекламном кабинете. Создаем на широкую без выбора интересов, гео РБ, максимум выбираем пол. Плейсмент - только инсталента. Переходим к адсетам, выбираем страницу инстаграм, добавляем ссылку и текст. Текст берем с сайта.
еще запишу подробную инструкцию.
Работа чисто механическая, думать особо не надо.
Оплата -за один товар 1,5 бел . р.= около 0.6 уе
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