Перенести в кабинет фейсбук около 50 рекламных компаний

Необходим человек со знанием кабинета фейсбук и минимальным пониманием html

Задача следующая.

Есть товар, для него подготовлены по 3-4 креатива, есть для него лендинг.

Необходима простейшая настройка. Т.е. Берем лендинг, просматриваем его на наличие ошибок, минимально корректируем проверяем чтобы заявка падала по адресу. После этого создаем рекламную кампанию в моем рекламном кабинете. Создаем на широкую без выбора интересов, гео РБ, максимум выбираем пол. Плейсмент - только инсталента. Переходим к адсетам, выбираем страницу инстаграм, добавляем ссылку и текст. Текст берем с сайта.

еще запишу подробную инструкцию.

Работа чисто механическая, думать особо не надо.

Оплата -за один товар 1,5 бел . р.= около 0.6 уе