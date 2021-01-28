Маркетолог в Инстаграм

$25
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок543 просмотра
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Человека, который умеет находить информацию, аккуратно ее собирать и анализировать

Для проекта - продвижение экспертного блога врача-маммолога - требуется подготовить следующие данные:

1. Составить портрет ЦА по параметрам: пол, возраст, интересы

2. Найти профили конкурентов (2 конкурента есть), 2 найти самостоятельно. Прислать ссылки

3. Сделать анализ комментариев под постами конкурентов за последние полгода. Скопировать в файл

4. Составить список плюсов и минусов конкурентов

5. На основании п.3 выявить интересы ЦА

6. На основе проведенного анализа составить MindMap интересов ЦА

3 года назад
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)