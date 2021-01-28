Не большой пост

Есть необходимость продвижения лендинга, привлечение клиентов. Сотрудничество на постоянной основе. Тема - инфокурсы схемы заработка в сети.
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нужно создать рекламный пост этой группы https://vk.com/akkavi
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