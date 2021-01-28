Продвижение тик ток аккаунт

$18
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки288 просмотров
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Требуется человек, который умеет создавать трендовые, популярные видео для привлечения людей в телеграмм канал через тик ток. Основное условие - Вы должны находиться на территории Украины. Это влияет на аудиторию. Оплата за 100.000 просмотров. Хорошее и качественное видео этой тематики может набирать 200-300 тысяч просмотров.

Кто заинтересован и готов работать в этом направлении - пишите. 

3 года назад
neshnurok
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад