Размещение постов в группах FB, Telegram, на форумах

Нужен человек, который может взять на себя работу по платному и бесплатному размещению рекламных постов в тематических группах FB, Telegram.

1) Надо самостоятельно формировать список групп/каналов (изначальный список из 100 групп и сайтов я предоставлю)

2) Надо самостоятельно выходить на модераторов групп и договариваться с ними

3) Бюджет на рекламу согласуем. (Ваш гонорар отдельно)

Продвигать надо приложение Renta App - это стартап - мобильное приложение по администрированию арендной недвижимоти. Проще говоря, для людей, которые сдают в аренду свои квартиры. Чтобы понять суть приложения - можете загуглить Renta App видео на Youtube.

По оплате предлагаем ставку за месяц 1000 грн (символическая) + 5 грн за каждую установку приложения (доступ к аналитике у вас будет).

Занятость и график работы определяете сами. Чем больше установок сделаете, тем больше будет оплата.