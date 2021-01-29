Человека, который умеет находить информацию, аккуратно ее собирать и анализировать Для проекта - продвижение экспертного блога врача-маммолога - требуется подготовить следующие данные: 1. Составить портрет ЦА по параметрам: пол, возраст, интересы 2. Найти профили конкурентов ...
Размещение постов в группах FB, Telegram, на форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который может взять на себя работу по платному и бесплатному размещению рекламных постов в тематических группах FB, Telegram.
1) Надо самостоятельно формировать список групп/каналов (изначальный список из 100 групп и сайтов я предоставлю)
2) Надо самостоятельно выходить на модераторов групп и договариваться с ними
3) Бюджет на рекламу согласуем. (Ваш гонорар отдельно)
Продвигать надо приложение Renta App - это стартап - мобильное приложение по администрированию арендной недвижимоти. Проще говоря, для людей, которые сдают в аренду свои квартиры. Чтобы понять суть приложения - можете загуглить Renta App видео на Youtube.
По оплате предлагаем ставку за месяц 1000 грн (символическая) + 5 грн за каждую установку приложения (доступ к аналитике у вас будет).
Занятость и график работы определяете сами. Чем больше установок сделаете, тем больше будет оплата.
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